Uit Syrië geredde tijgers naar opvang in Friesland

De tijgers maken deel uit van een grotere groep dieren als leeuwen, hyena's, beren en honden die uit de dierentuin gered zijn en via Turkije bij een opvangcentrum in Jordanië zijn ondergebracht.



Naar verwachting landen de tijgers morgen aan het begin van de middag op Schiphol waarna ze worden overgebracht naar het Felida Big Cat Centre in Friesland.



Volgens een woordvoerster zijn de twee jonge dieren getraumatiseerd. Ze zijn tijdens het oorlogsgeweld geboren, hebben honger geleden en bombardementen meegemaakt. Volgens haar hebben ze speciale zorg nodig en dat kunnen ze in Nijeberkoop bieden.



In het centrum wonen nog vijf tijgers.