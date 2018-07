Uit water gehaalde kleuter in Hoofddorp toch overleden

Veel mensen zochten gisteren verkoeling aan de Nederlandse kusten en plassen. Het leidde soms tot trieste incidenten. In Amsterdam verdronk een man die was gaan zwemmen en in Nuenen wordt nog steeds gezocht naar een vermiste vrouw die niet terugkwam van een snorkelduik in het strandbad.



De zoektocht naar de vrouw door een duikteam van de brandweer werd gisteravond afgebroken, maar is vanochtend weer hervat. De vermissing van de vrouw kwam gisteren rond 18.20 uur binnen.



Bert Lavrijsen, eigenaar van het strandbad, is vanochtend aanwezig bij het bad. Hij vertelt dat de vrouw er een trouwe klant is en een zeer geoefend zwemster. Ze heeft er een abonnement en maakt onderwaterreportages tijdens haar bezoeken. Lavrijsen is ontdaan. ,,Triest", noemt hij het. Vanwege de zoektocht is de recreatieplas vandaag gesloten voor publiek.