Uitbreiding Lelystad Airport uitgesteld: 'proces moet verantwoord en zorgvuldig verlopen'

Het plan was om Lelystad Airport volgend jaar uit te breiden om zo de overloop van Schiphol op te vangen. Het zou in eerste instantie gaan om 10.000 vliegbewegingen tot 2023. Nu moet er eerst meer onderzoek worden gaan over bijvoorbeeld de geluidsoverlast. ,,De belangen tussen steeds meer vliegen en veilig en rustig wonen zijn goed afgewogen. De nieuwe routes zijn beter dan afgelopen zomer, met minder overlast. Dat is voor nu het optimale resultaat", aldus Van Nieuwenhuizen.



Er was al een kink in de kabel gekomen omdat vorig jaar bleek dat er onvolkomenheden zaten in de geluidsberekening van het milieueffectrapport (MER) dat voor de luchthaven is opgesteld. Daarop moest de MER worden geactualiseerd.



Vorig jaar september zei toenmalig verantwoordelijk staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) dat er uiterlijk in november 2017 een besluit moest worden genomen over de vliegroutes omdat de openingsdatum anders in gevaar zou komen. Het is de tweede keer dat de uitbreiding wordt vertraagd. Oorspronkelijk zou de luchthaven al op 1 april dit jaar al moeten opengaan. Die vertraging in 2016 kwam omdat een nieuwe indeling van de vertrek- en naderingsroutes langer duurde dan verwacht.