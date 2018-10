Uitdaging voor Rob Jetten: kan hij D66 weer smoel geven?

De mensen die gisteren in de media op zoek gingen naar de politieke kwaliteiten van Rob Jetten, de nieuwe fractievoorzitter van D66, moeten zich behoorlijk bekocht hebben gevoeld.



De meeste analyses kwamen niet verder dan zijn jeugdige leeftijd, het onberispelijke kapsel en vooral alle ingestudeerde antwoorden, die hij als een mitrailleur afvuurde op de toegesnelde pers, net zolang tot die laatste groep helemaal murw was gebeukt van verveling.



De opvolger van Alexander Pechtold is in klasjes intensief gedrild voor deze klus. Een aantal insiders binnen de partij liet her en der weten dat we met een soort boy wonder te maken hebben, iemand die het verschil kan maken op basis van dossierkennis en intellect.



Maar zijn die zaken genoeg? Dat valt nog te bezien.



D66 heeft de afgelopen maanden veel schade opgelopen door de persoonlijke strapatsen van de voormalige partijleider, die eerst in verlegenheid werd gebracht toen uitlekte dat hij een penthouse cadeau had gekregen. En daarna was er natuurlijk nog die onverkwikkelijke zaak over zijn affaire met een raadslid uit Meppel.