Uitgaanspubliek discotheek Bunnik valt 71-jarige buschauffeur lastig

Op het filmpje is te zien hoe de chauffeur de inzittenden van de bus tot stilte maant en ze vraagt om te gaan zitten. De jongeren geven hierop geen gehoor.

De zoon van de chauffeur, Bart Putman, reageert onder het bericht geschrokken op het incident. ,,Gelukkig heeft mijn vader er niks aan overgehouden godzijdank!...En die lui boffen maar dat ik er niet bij was!" De bus was onderweg vanuit Bunnik naar Houten, toen de inzittenden de bus aan het slopen waren en weigerden te gaan zitten. Hierop zette de chauffeur de bus stil en sprak hij de jeugd aan. ,,In plaats van gewoon zoals het hoort te luisteren, gaven ze een grote bek..ontzettend respectloos”, aldus Putman.

De 71-jarige chauffeur heeft zich niet laten afschrikken door het incident, zo vertelt zijn zoon daags na de aanvaring. ,,Zaterdagavond zat hij gewoon weer achter het stuur. Mijn vader laat zich niet zo snel afschrikken, hij is er vrij nuchter onder gebleven.” Zijn vader heeft volgens Putman vaker last van onrust in de bus op vrijdagavond. ,,Dan is er in uitgaanscentrum Brothers een disco voor 14-jarigen. Die veroorzaken meer last dan de wat oudere jeugd die op zaterdag uitgaat.”

Quote Zaterdagavond zat hij gewoon weer achter het stuur. Mijn vader laat zich niet zo snel afschrikken Bart Putman

Putman’s vader rijdt al jaren de nachtbus tussen Bunnik en Houten voor uitgaanspubliek dat uitgaanscentrum Brothers in Bunnik bezoekt. ,,Mijn vader doet het met veel plezier en zet zelfs muziek op in de bus waar de jeugd van houdt. De meeste jongeren lopen met hem weg.”

De politie heeft de zaak opgepakt en doet verder onderzoek. Putman: ,,Ik hoop dat er verscherpt toezicht komt. Dat er extra camera’s worden opgehangen of dat er iemand van handhaving meerijdt tijdens de uitgaansnachten. Zodat dit soort incidenten voorkomen kunnen worden.”

Quote Misdragingen als deze kunnen wij absoluut niet tolereren Patrick van den Brink, woordvoerder Brothers

Patrick van den Brink, woordvoerder van Brothers, laat weten de zaak hoog op te nemen. ,,Op het moment dat onze bezoekers het terrein verlaten, hebben wij geen invloed meer op hun gedrag. Maar misdragingen als deze kunnen wij absoluut niet tolereren. Op basis van het filmpje weten wij inmiddels om welke groep jongeren het gaat. Ze staan in principe op de zwarte lijst en op het moment dat ze bij ons aan de deur komen ontzeggen wij hen gedurende een jaar de toegang tot Brothers."