‘Uitgebrand rampschip is autokerkhof: 2700 wrakken kunnen niet van boord worden gehaald’

met video Kinderen die onwel werden na buitenspe­len hadden THC in bloed door snoepjes

De kinderen die zaterdag in Den Haag onwel werden, hadden THC in hun bloed. Dat heeft de politie bekendgemaakt. THC is het stofje in cannabis dat je high maakt. Het stofje zat in snoepjes die ze hadden gegeten.