Uitgehongerde kinderen van Japans echtpaar uit Brabant pikten voedsel van klasgenootjes

Bij de aanhouding van de 40-jarige vader en 39-jarige moeder, eind juni vorig jaar, werden de kinderen in ernstige toestand aangetroffen. De kinderen werd met regelmaat eten onthouden en ook werden zij opgesloten in de schuur of hun slaapkamer. Volgens justitie zouden de ouders hen lange afstanden naar school hebben laten fietsen en ook moesten zij veel werk in huis doen.



Het gezin telt zeven kinderen. Zes daarvan zijn na aanhouding van de ouders teruggekeerd naar Japan. Zij verblijven bij hun grootouders. De jongste telg, een baby nog, woont bij een pleeggezin in Nederland. ,,De kinderen werden bij de aanhouding in een ernstige toestand aangetroffen, ze hadden het niet lang meer volgehouden’’, zei de officier van justitie in september, tijdens de eerste zitting.