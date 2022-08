Uitgestorven stations door NS-staking: ‘Impact extreem vervelend voor alle treinreizigers’

Op de vierde dag van een aangekondigde estafettestaking is Utrecht Centraal uitgestorven, meldt een NS-woordvoerder. Op beelden is te zien hoe slechts een handjevol mensen op het station staat. ,,Ik heb de indruk dat veel reizigers op de hoogte zijn van de staking”, aldus de woordvoerder.

Gevolgen voor heel Nederland

De staking in Midden-Nederland heeft gevolgen voor vrijwel de gehele treinenloop, aldus NS. Door de impact van de acties kunnen er de gehele dag geen NS-treinen rijden in Nederland met uitzondering van het traject Amsterdam Centraal-Schiphol.

,,Veel treinen rijden van, naar of door dit gebied. Vanuit Utrecht rijden collega’s normaal gesproken treinen naar alle windrichtingen. Bovendien werken hier veel collega’s aan de dagelijkse coördinatie van personeel en treinen voor het hele land. Als zij het werk neerleggen, heeft dit verstrekkende gevolgen voor de dienstregeling in heel Nederland.”

De Eurostar en Thalys rijden wel, overige internationale treinen rijden niet in Nederland. Ook de treinen van de regionale vervoerders blijven rijden, met uitzondering van de treindienst Alphen-Gouda.

,,We adviseren reizigers hun reis uit te stellen of zelf vervangend vervoer te regelen. Er kan geen alternatief busvervoer worden ingezet. We vinden het buitengewoon vervelend dat reizigers zoveel last hebben van de impact van de acties’’, laat de NS weten.

Verstrekkende gevolgen

De spoorvervoerder zegt zich te hebben ingespannen om ‘een betrouwbare en verantwoorde dienstregeling te bieden rondom de stakingsgebieden’, maar daartoe ondanks alle uitgewerkte scenario’s geen mogelijkheid te zien.

NS spant zich in om Schiphol Airport bereikbaar te houden. Schiphol Airport blijft vier keer per uur bereikbaar via Amsterdam Centraal. NS adviseert reizigers voor Schiphol Airport gebruik te maken van alternatief vervoer. Maandag moesten reizigers in Noord-Holland rekening houden met langere reistijden en vaker overstappen. De derde stakingsdag van het NS-personeel zorgde ervoor dat het treinverkeer in Noord-Holland platlag.

Gisteren werden automobilisten gewaarschuwd voor een drukke ochtend- en avondspits. Dat lijkt vooralsnog mee te vallen. De staking leidt alsnog niet tot extra files dinsdagochtend, meldt de ANWB. ,,We hebben de dagelijkse files. En alleen op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag en op de A1 bij Hoevelaken is er wat meer vertraging dan gebruikelijk”, aldus een woordvoerder.

Hij laat weten dat de meeste mensen op de hoogte zijn van de staking en dat velen inmiddels gewend zijn om thuis te werken. ,,Bovendien heeft het zuiden van het land nog vakantie. En dat is ook van invloed op de drukte op de wegen.”

Busvervoerder FlixBus verwacht vandaag meer reizigers op alle binnenlandse lijnen in Nederland.

Volledig scherm Een vrijwel leeg station Schiphol Airport. Personeel van de Nederlandse Spoorwegen legt in estafettestakingen van 24 uur plaatselijk het werk neer. © ANP

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) roept NS en vakbonden opnieuw op hun conflict snel bij te leggen. ‘De impact van de NS-staking vandaag is extreem vervelend voor alle treinreizigers. Ik heb bonden en NS eerder opgeroepen om er samen uit te komen en in het belang van de reiziger doe ik die oproep nu opnieuw’, twittert de bewindsvrouw.

Reizigersvereniging Rover: ‘Heel gek dat het zo laat wordt aangekondigd’

Bij reizigersvereniging Rover zijn ze niet te spreken over het moment van aankondigen. Freek Bos, directeur: ,,Zo laat van tevoren, dat kan natuurlijk echt niet. Heel gek dit. Dat er vanuit de coördinatie in Utrecht gestaakt wordt, dat was afgelopen weekend al bekend. Maar dat de NS de gevolgen ervan nu pas aan de reizigers aankondigt, is heel bijzonder.” Hij roept NS-reizigers op om gebruik te maken van het stakingsreglement van de NS, waarmee zij tot 25 euro kunnen terugkrijgen als ze ander vervoer gebruiken.

De staking is aangekondigd door de vakbonden FNV Spoor, VVMC en CNV, en maakt onderdeel uit van de estafettestaking van de bonden. Vorige week staakte het NS-personeel al in het noorden en westen van Nederland. Vooral die laatste staking was ook elders voelbaar, omdat een paar belangrijke knooppunten zoals Rotterdam Centraal werden getroffen.

De acties door NS-personeel worden gevoerd vanwege de stukgelopen cao-onderhandelingen tussen NS en de vakbonden. De bonden eisen compensatie voor het fors duurder geworden leven en willen inflatiecorrectie. Ook willen ze betere arbeidsvoorwaarden. Vorige week besloten ze tot een grote estafettestaking.

Volgens NS kost het veel te veel geld om de eisen van de bonden in te willigen. Dat zou de loonkosten met 20 procent opdrijven. Ook zouden de individuele eisen van spoorvakbonden in diverse gevallen haaks op elkaar staan en daarmee niet uitvoerbaar zijn.

‘In het hart geraakt’

Waarnemend president-directeur Bert Groenewegen van de NS zegt dat de acties van de vakbonden ‘grote impact op onze reizigers’ hebben. ,,De treindienst wordt in het hart geraakt. We moeten een groot beroep doen op het begrip en de zelfredzaamheid van onze reizigers. Dat vinden we uiterst vervelend.” Groenewegen zegt het signaal van de stakers te begrijpen. ,,Staken doe je niet zomaar. Daarom willen we graag in gesprek met de vakbonden om tot een goede cao te komen.”

Volgens de NS kan geen alternatief busvervoer worden aangeboden. Reizigersvereniging Rover vindt dat vreemd: ,,Dat was zeker aardig geweest. En bovendien, er kan blijkbaar wél iets, want er is treinverkeer tussen Schiphol en Amsterdam. Ga dan ook lekker in Zeeland pendelen, want tussen Schiphol en Amsterdam zijn alternatieven voor handen zoals lijnbussen, terwijl dat in Zeeland niet geldt. Zet daar dan vier treinen per uur in.”

‘Duizenden studenten geraakt’

De Landelijke Studentenvakbond laat via voorzitter Joram van Velzen weten dat ‘duizenden studenten’ geraakt zullen worden. Hoeveel het er precies zijn is lastig aan te geven, omdat in sommige studentensteden de introductieweken nog bezig zijn en/of het academische jaar nog niet begonnen is.

,,Een maand geleden uitten wij al onze zorgen over de toegankelijkheid van het onderwijs, met name buiten de Randstad. Die zorgen zien we nu uitkomen. Hoewel we solidair zijn met de stakers, is het natuurlijk wel heel frustrerend. Maar de staking is een logisch gevolg van hoe de NS met zijn medewerkers is omgegaan.”

