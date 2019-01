Uitgezette asielzoeker nu in Bahreinse cel

Een Bahreinse asielzoeker die vorig jaar oktober Nederland werd uitgezet is direct gearresteerd na aankomst in zijn vaderland.

Volgens Amnesty International en Vluchtelingenwerk zit Ali Mohammed al-Showaikh al sinds 20 oktober vast om volstrekt onduidelijke redenen en heeft hij geen vertrouwelijke toegang tot een advocaat. Ook zijn er sterke aanwijzingen dat hij is mishandeld en dat hij onder druk een bekentenis heeft moeten tekenen.

Al-Showaikh vroeg in 2017 asiel aan in Nederland omdat hij bang was voor vervolging. Volgens Amnesty heeft Bahrein in het verleden meermaals critici van het regime onder druk laten zetten door familieleden te arresteren of te mishandelen. Mogelijk speelt dat nu ook hier. De broer van Al-Showaikh is het land ontvlucht omdat hij politiek actief was.

Vluchtenlingenwerk en Amnesty verwijten Nederland dat ze Al-Showaikh hebben uitgezet, terwijl ze wisten van de verslechterde mensenrechtensituatie in het land.

Sinds 2016 hebben de autoriteiten het gemunt op advocaten, journalisten en politiek activisten. In 2017 kwamen 169 mensen in het land in problemen. De afgelopen jaren zijn ook al meerdere uitgezette asielzoekers uit andere landen gearresteerd bij aankomst in Bahrein. ,,We maken ons echt zorgen hoe grondig Nederland onderzoek doet”, zegt Annemiek Bots van Vluchtelingenwerk.

Beide hulporganisaties willen dat Nederland ervoor zorgt dat Al-Showaikh vertrouwelijk toegang krijgt tot een advocaat en dat hij wordt beschermd tegen marteling en een onmenselijke behandeling. Ook moet de ambassade zich inzetten voor zijn vrijlating zolang er geen bewijs om hem aan te klagen voor een strafbaar feit.

Vluchtelingenwerk wil dat Nederland per direct stopt met het uitzetten van asielzoekers naar Bahrein, totdat precies duidelijk is wat er in deze zaak is gebeurd. Zo moet worden voorkomen dat andere asielzoekers eenzelfde lot wacht als Al-Showaikh.