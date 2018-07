Uitje eindigt in drama: vader en drie zoons gewond, vriendje (10) overlijdt

video/updateWat een mooie dag had moeten worden voor een vader (31), zijn drie zoons van zeven, tien en elf jaar en hun 10-jarige vriendje, is uitgelopen op een grote tragedie. Vannacht is het vriendje in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De drie broertjes en hun vader liggen nog in het ziekenhuis.

In een weiland, achter een opgeblazen gele zwemband, ligt het donkere voertuig. De auto is op z'n kop in het weiland beland. In het dorre gras liggen de brokstukken. De vader verloor waarschijnlijk gisteren rond half drie 's middags de macht over het stuur, reed half over de rotonde en vloog uit de bocht. Het gezin en het vriendje, allen afkomstig uit een Duits plaatsje net over de Nederlandse grens, kreeg een flinke klap.

,,Meneer zou vanaf de autosnelweg met 100 tot 110 kilometer per uur, hier vanaf zijn gekomen'', vertelt een omstander. ,,Hij ging de rotonde op, zou regelrecht de reclamezuil mee hebben genomen, de berm in.'' Het 'dramatische' ongeval grijpt hem aan.

'Medische oorzaak'

Het blauw-witte bord van de rotonde is omgeknakt. De politie denkt denkt dat het ongeval gebeurde door 'een medische oorzaak' bij de bestuurder. Mogelijk is hij onwel geworden. De 31-jarige vader reed op dat moment op de Valkenhuiserlaan in de Limburgse plaats Kerkrade. De toestand van de vader en de drie zoons is intussen stabiel.

Van het vriendje was meteen al duidelijk dat hij er zeer ernstig aan toe was. Twee Nederlandse en een Duitse ambulance en zeker vijftien hulpverleners probeerden te redden wat er te redden viel.

Maastricht

Het ernstig gewonde jongetje is met de vader naar een ziekenhuis in Heerlen gebracht. Later is de jongen naar een ziekenhuis in Maastricht vervoerd, waar hij overleed. In Maastricht liggen ook de drie broertjes.

Het is bekend dat de man en de jongens uit een klein plaatsje in de buurt van het Duitse Gangelt komen, net over de Nederlandse grens. Waar ze precies vandaan komen heeft de politie niet bekend gemaakt.

