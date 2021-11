Uitkering van 182,42 euro per maand voor doodzieke vrouw is oneerlijk, zegt rechter tegen UWV

Het UWV is teruggefloten door de rechter. De uitkeringsinstantie wilde een doodzieke vrouw een uitkering van 182,42 euro per maand geven. De rechter oordeelt dat in dit geval de wet die de hoogte bepaalt niet van toepassing is.

De vrouw vroeg een uitkering aan bij het UWV, omdat ze arbeidsongeschikt was geraakt door de gevolgen van een hersentumor. Ook is bij de vrouw een tumor in haar borst ontdekt. Het UWV oordeelde dat de vrouw recht heeft op 182 euro per maand.



De vrouw had recent haar studie afgerond en een baan gevonden. Twee maanden later raakte de vrouw arbeidsongeschikt. De hoogte van de uitkering wordt berekend op basis van het gemiddelde dagloon dat je in het jaar voorafgaand aan de aanvraag hebt verdiend. Omdat de vrouw slechts twee maanden had gewerkt viel de uitkering zo laag uit. De vrouw en haar man kwamen daardoor in de financiële problemen.

Bent of kent u de vrouw in kwestie? Dan komen we graag met u in contact.

De rechtbank in Arnhem oordeelt dat het UWV de wetgeving heeft gevolgd en dat het de keuze is van de wetgever is om geen uitzonderingen toe te staan. Maar de rechtbank zegt ook dat het UWV ‘in dit geval niet had mogen vasthouden aan strikte toepassing van de betrokken wetgeving, omdat die toepassing voor eiseres onevenredig nadelige gevolgen heeft’. Het is volgens de rechter te veel gevraagd dat de vrouw steeds moet vechten om rond te komen, omdat de wet niet voorziet in dit soort gevallen.

Wet is in dit geval niet van toepassing

Een dergelijke uitspraak van de rechtbank is uitzonderlijk, omdat rechters doorgaans alleen toetsen of het aan de wet voldoet. Het gebeurt niet vaak dat een rechter zegt dat de wet niet van toepassing is op een specifiek geval. Het UWV moet opnieuw een beslissing nemen over de uitkering, waarin rekening wordt gehouden met het oordeel van de rechtbank. Voor vrouw zou dat een hogere uitkering betekenen met terugwerkende kracht, zodat zij ook recht krijgt op een nabetaling. Het UWV kan nog in hoger beroep gaan tegen de uitspraak.