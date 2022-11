Uitspraak in moordzaak Peter R. de Vries opnieuw maanden vertraagd

Volgens emeritus hoogleraar strafrecht Theo de Roos betekent dit in de praktijk dat er in de zaken van alle vijf verdachten tegelijk uitspraak wordt gedaan. De strafzaak tegen de vermeende uitvoerders zat in een eindfase, die van de vermeende aanstuurder is net begonnen. De nabestaanden moeten nu zeer waarschijnlijk nog vele maanden langer wachten voordat er een vonnis ligt.

Tegen schutter Delano G. en handlanger Kamiel E. was afgelopen juni al een levenslange celstraf geëist. Half juli zou de rechtbank een vonnis vellen, maar vlak voor die uitspraak werden nieuwe verdachten gearresteerd. Het ging om Krystian M., die het Openbaar Ministerie ziet als organisator van de moord en twee handlangers die kort na de moord filmopnames zouden hebben gemaakt en verspreid.

In het onderzoek naar Krystian M. zaten meerdere verklaringen van een anonieme en beschermde getuige, die de codenaam 5089 heeft. Hij zou een vriend zijn van Krystian M. De verklaringen zouden ook van belang kunnen zijn in de strafzaak tegen de twee vermeende uitvoerders Delano G. en Kamiel E. Toen het Openbaar Ministerie hier melding van maakte, zagen de rechters zich daarom genoodzaakt het onderzoek kort voor hun uitspraak te heropenen. Donderdag is hierover weer een tussentijdse zitting. Daar speelt de vraag of de hele zaak opnieuw moet, omdat één van de rechters inmiddels is verhuisd naar het buitenland. Nu is besloten de zaken van alle vijf verdachten gelijktijdig te behandelen en af te doen, lijkt die vraag minder relevant geworden.

Noodzaak

Een van de advocaten die aandrong op het gelijktijdig behandelen van de zaken is advocaat Ruud van Boom. Volgens hem gaat het in beide zaken grotendeels of geheel over dezelfde beschuldigingen. En dus is dit besluit van de rechtbank niet meer dan logisch, vindt hij. ,,Anders dreigen er complicaties en kan in de ene rechtszaak iets gezegd worden, dat voor een andere verdachte van belang is. Vanuit het oogpunt van de goede rechtspleging is dit de beste optie.”

Ook advocaat Ronald van der Horst drong aan op het samenvoegen van alle zaken en berechting door dezelfde rechters. Hij is niet alleen raadsman van Delano G., maar ook van vermeend aanstuurder Krystian M. en stelde vast dat beide dossiers niet volledig dezelfde stukken bevatten, terwijl die wel relevant kunnen zijn voor de beoordeling van de diverse zaken. Alle procespartijen en dus ook de rechters moeten over alle informatie kunnen beschikken, vond hij.

Peter R. de Vries (64) werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later in een ziekenhuis. G. en E. konden kort na de aanslag worden aangehouden. G. (22) en E. (36) hebben altijd ontkend iets met de moord te maken te hebben. G. heeft er naast zijn ontkenning verder het zwijgen toegedaan. E. zegt dat hij slechts iemand op en neer naar Amsterdam moest brengen, waar hij geld voor kreeg, maar verder wist hij naar eigen zeggen niet wat de bedoeling was.

