Uitspraak rechter ‘dood Ivana was een ongeluk’ roept nóg meer vragen op

Vonnis zaak Ivana SmitDe dood van Ivana Smit was een ongeluk. Dat is het vonnis van de Maleisische rechter die dat vannacht om 2:30 uur heeft uitgesproken. Die uitspraak bezorgt echter tal van vragen, want volgens de rechter overleed Ivana ín het appartement van Alex en Luna Johnson.

Quote Een lijk kan niet naar de balkonrand lopen en springen Advocaat Nair ,,De schreeuwende vraag die iedereennu heeft: Hoe kan het dan dat ze veertien verdiepingen lager werd gevonden? Een lijk kan niet naar de rand lopen en springen’’, zegt advocaat Nair van de familie Smit. ,,Iemand moet haar lichaam naar beneden hebben gegooid. En alleen Alex en Luna Johnson waren aanwezig. Hoe kan het dan een ongeluk zijn?’’ Volgens hem de rechter een fout begaan door daar aan voorbij te gaan. ,,Ik ben heel teleurgesteld in deze rechter. Ik had haar hoger zitten.’’

Oom Fred Agenjo slaat zijn hand voor de ogen en slikt een vloek in. ,,Nee, dit kan niet! Na 22 zittingen en honderden uren in de rechtszaal zegt de rechter in drie minuten dat het gewoon een ongeluk was.’’ Alex en Luna Johnson hebben nu niets meer te vrezen van het Maleisische rechtsstelsel en kunnen in principe hun leven in Kuala Lumpur weer oppakken.

Zijn vrouw Loes Smit loopt van de tafel weg en verbijt haar tranen. ,,Misschien is het wel goed, nu zullen de Johnsons zich vrijer bewegen en dan kunnen we ze pakken. Dan gaan ze praten en fouten maken.’’

Vrijwillig risico

Volgens de rechter is Ivana overleden doordat ze een vrijwillig risico heeft genomen. Er volgt nog een schriftelijke motivatie. Ze zei ook dat de blauwe plekken, gebroken flessen in het appartement en het dna van Alex Johnson onder haar nagels kúnnen duiden op iets anders. Volgens de rechter is niet duidelijk geworden wat zich tussen Alex, Luna en Ivana heeft afgespeeld en dat daarom ‘een ongeluk’ de enige terechte conclusie is. Met andere woorden: er ondanks het feit dat Ivana bij de Johnsons thuis overleed, domweg geen hard bewijs dat Alex en Luna haar over de rand hebben gegooid.

In een paar minuten herpakken Fred en Loes zich. Via Facetime melden ze de uitspraak aan Ivana’s ouders. Ze wonen naast elkaar. Bij vader Marcel en moeder Karin hebben zich ruim twintig mensen verzameld. Het is muisstil als Fred de uitslag doorgeeft. Ook opa en oma in Maleisië worden gebeld. Opa geeft nog een sprankje hoop na een telefoontje met de Nederlandse ambassadeur, de rechter sluit immers niet uit dat er een misdrijf heeft plaatsgevonden. Maar advocaat Nair van de familie Smit kan niet staven dat de uitslag anders wordt. Hij adviseert de familie om hoger beroep aan te tekenen.

,,Het wordt moeilijk in Maleisië’’, zegt Agenjo. Hij vindt het een onbegrijpelijke tussenweg om alle partijen een beetje gelijk te geven. ,,Misschien dat het Nederlandse openbaar ministerie iets kan met het eigen onderzoek naar Ivana’s dood. We laten het er niet bij zitten. Het kan niet zo zijn dat Johnson en zijn vrouw hiermee wegkomen.’’

Alex en Luna Johnson willen niet reageren.