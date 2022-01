Uitstrooien of begraven? Kinderen worden het niet eens over bestemming as van ouders

Advocaat Marie-Cécile Kathmann buigt zich wel vaker over familie- en erfrechtkwesties. Maar dat de rechter wordt ingeschakeld om te bepalen wat er met de as moet gebeuren, is ook voor haar nieuw. Ze stond in het proces de kinderen bij die de urnen willen begraven. ,,De andere kinderen vinden dat het in de grond stoppen van de urnen hetzelfde is als het begraven van een lichaam, iets dat hun ouders nou net niet wilden. Maar mijn cliënten zijn van mening dat het wezenlijk anders is.’’