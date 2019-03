Uitvinder: Scheerapparaat scheert links beter dan rechts door ontwerpfout

De voormalige scheeronderzoeker van het Philips Natlab stelt dat in de scheerapparaten van Philips al tientallen jaren lang een ontwerpfout zit. Daardoor scheren ze de rechterkant van het gezicht beter dan de linker. Hij vroeg in 2017 patent aan op de door hem bedachte oplossing voor het probleem met de bekende ‘driekoppers’. Eind vorige week plofte de brief op deurmat die hem vertelde dat het patent is toegekend.



Even terug naar een jaar of drie geleden. André Garenfeld is in Zuid-Frankrijk waar hij is neergestreken nadat hij op zijn 58ste na een dienstverband van meer dan veertig jaar Philips vervroegd verliet. Hij schildert, ditmaal het oogverblindende uitzicht vanaf Cap Martin, iets ten oosten van Monaco. Hij wrijft achteloos over zijn wangen. Opeens dringt het door: links voelt ie stoppeltjes, rechts is zijn gezicht glad. Garenfeld is zo'n type waarbij het begint te kriebelen als hij iets in handen krijgt waarvan hij denkt (of weet) dat het beter kan. Hij pakt een stok en tekent in het zand een grote scheerkop van twee bij twee meter. En dan ziet hij het. Alle drie de razendsnel roterende mesjes draaien dezelfde kant op. Linksom.