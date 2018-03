Uitvoering Matthäus-Passion overschaduwd door dubieuze vastgoeddeal voorzitter Bachkoor

Vlak voor de uitvoering van de Matthäus-Passion is de voorzitter van de Stichting Bachkoor Holland in opspraak geraakt. Hij verdiende privé zo'n twee ton aan een Leids pand van zijn eigen koor, meldt het FD.

Al 33 jaar is hij de motor achter het koor dat jaarlijks in aanloop naar Pasen Bach's meesterwerk over de lijdensweg van Jezus uitvoert. De uitvoeringen van Bachkoor Holland in onder meer Leiden en Delft trekken een groot aantal bekende Nederlanders. Vorig jaar waren Mark Rutte, Neelie Kroes en Alexander Pechtold van de partij.

Volgens verschillende financiële deskundigen en voormalige bestuursleden van het Bachkoor heeft de voorzitter op dubieuze wijze verdiend aan het kantoor van het koor. Zonder dat veel betrokkenen het doorhadden is het pand, dat werd gebruikt als kantoor, in 2012 privé in handen gekomen van hun voorzitter. Nadat hij aanvankelijk zo'n 40.000 euro verdiende aan huurpenningen, verkocht hij het pand een aantal jaar later met een winst van ruim 170.000 euro door, volgens de reconstructie van het Financieele Dagblad.