Ultiem kerstgevoel op Schiphol: ‘Bij elkaar zijn, dat is het belangrijkste’

3FM Serious Request haalt 2.000.183 euro op: ‘Het was fijn om een week in Amersfoort te wonen’

De vier DJ’s van 3FM Serious Request hebben vanuit het Glazen Huis in Amersfoort 2.000.183 euro opgehaald. Iets voor 17.00 uur opende burgemeester Lucas Bolsius vrijdag de deur van het Glazen Huis en kwam er een einde aan de uitzendmarathon. ,,Het was fijn om hier een week te wonen.”

17:05