Ultieme test voor zwemplassen met Hemelvaart: als het nu goed gaat, kunnen ze ook in de zomer open blijven

De hitte die verwacht wordt met Hemelvaart is de ultieme test voor recreatieplassen in coronatijden. ,,Als iedereen zich aan de regels houdt, kunnen we de plassen ook in de zomer openhouden.’’

Volgens woordvoerder Adriaan van der Linden van Leisurelands, dat twintig recreatiegebieden beheert in Gelderland en Noord-Limburg, is er donderdag extra toezicht bij de recreatieplassen die bij de organisatie in beheer zijn. ,,In principe zijn de gebieden groot genoeg om er overal anderhalve meter afstand te kunnen houden’’, stelt hij. ,,Maar we kunnen niet iedereen in de hand houden.’’



Naast eigen toezichthouders maakt Leisurelands ook gebruik van signalen die komen van gemeenten en politie over eventuele te grote drukte om nog voldoende afstand te kunnen houden. ,,Het kan zijn dat we moeten besluiten om gebieden af te sluiten of dat we in de loop van de dag parkeerplaatsen gaan afsluiten.’’ Maar Leisurelands hoopt dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen.

Richting zomerse temperaturen

Hoewel ook eind april het al eens in het weekeinde mooi weer was, geldt donderdag als een soort lakmoesproef voor de zomer. ,,De watertemperatuur is nu wat hoger en we gaan nu voor het eerst richting zomerse temperaturen.’’



Ook watersporters worden met klem opgeroepen de komende dagen rekening met elkaar te houden en de coronaregels goed op te volgen. Op het water wordt door het mooie weer veel drukte verwacht, ,,maar ook daar geldt de anderhalve meter’’, stelt woordvoerder Klaske Koopmans van Rijkswaterstaat.



De rijksdienst is net als op andere mooie dagen ook met Hemelvaart op en rond de rivieren aanwezig om in de gaten te houden of mensen zich aan de regels houden. ,,Bij mooi weer neemt de drukte op de rivieren toe. Waar nodig spreken we mensen aan, waarschuwen we of wordt een boete uitgereikt.’’

Grote groep in een boot