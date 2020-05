‘Ultieme verpleegkundige’ Florence Nightingale (1820-1910) ijverde al voor handen wassen

Met een lantaarn in de hand deed ze ‘s nachts haar ronde langs de gewonde soldaten. Als verpleegkundige aan het front van de Krimoorlog was Florence Nightingale letterlijk het lichtpuntje in de duisternis. ‘Wij konden haar schaduw wel kussen als die over ons heen viel’, schreef een oud-patiënt. The lady with the lamp groeide uit tot het boegbeeld van de verpleegkunde.