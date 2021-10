Undercoveragent die zelfmoord pleegde vroeg herhaald om stilzetten operatie

VIDEO Buren horen doodskre­ten tijdens aanval met hakbijl in Eindhoven: ‘Somebody please help’

18 oktober In de Eindhovense Otterstraat is even na middernacht een man door twee andere mannen zwaar mishandeld. Volgens meerdere getuigen werd hij geslagen met een hakbijl en een ijzeren staaf. Daarbij werd naar verluidt ‘betalen, betalen!’ geschreeuwd. Het slachtoffer raakte zwaargewond, maar zijn verwondingen zijn volgens de politie niet levensbedreigend.