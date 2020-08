Undercovers dreigen met stilleggen Encrochat-onderzoeken: 'Operaties steeds risicovoller’

De noodkreet aan minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie is de nieuwste stap in een langslepend en steeds hoger oplopend conflict met de korpsleiding. De circa 600 agenten van de afdeling Observaties & Techniek (O&T) vragen al vijf jaar om meer loon en toeslagen voor het intensieve en gevaarlijke werk dat zij doen.



‘Dag en nacht verzamelen wij bewijsmateriaal tegen personen die verdacht worden van wapen-, drugs- of mensenhandel of van het voorbereiden van terreuracties of liquidaties. Daarbij is het vaak letterlijk van levensbelang dat je niet als politie herkend wordt - niet alleen voor jezelf, maar ook voor je gezins- of familieleden’, schrijven de undercoveragenten in de brief.