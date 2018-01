Unicorns en maatpakken zijn de carnavalstrends van 2018

Met de feestdagen achter de rug, staat het volgende feestje alweer op de agenda: carnaval. En een ding is zeker: carnaval vieren in een boerenkiel is passé. Maar wat moet je dan wel aan? Tubantia bezocht Carnavalsland Borne, de grootste carnavalswinkel in onze regio, voor de carnavalstrends van 2018.