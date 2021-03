Unieke actie van politie na cokevondst en aanslagen bij fruitbedrijf

29 december 2020, 17.40 uur. Het is al donker in de Lambertus Hortensiuslaan in Naarden en twee undercoveragenten stappen uit een busje. Ze lopen naar de auto die naast hen staat geparkeerd. De twee hebben een duidelijke opdracht meegekregen: kom in contact met de 21-jarige Pieter, raak aan de praat met Pieter en vraag naar zijn betrokkenheid bij aanslagen die zijn gepleegd op woningen in Breda, Hedel, Tiel en Kerkdriel. En de belangrijkste opdracht: achterhaal wie de opdrachtgever is voor de aanslagen, want het geweld moet stoppen. Koste wat kost. Daarom is het Openbaar Ministerie akkoord gegaan met het bijzondere opsporingsmiddel dat maar zelden wordt ingezet: de undercoveractie.