Unieke kinderfoto's van verzetsstrijdster Hannie Schaft opgedoken

Het Noord-Hollands Archief had al veel materiaal over Schaft, maar nog weinig over de kinderjaren. Van een direct familielid heeft het archief nu dat album verworven, 75 jaar nadat Schaft op 24-jarige leeftijd, werd gefusilleerd wegens haar verzetswerk. ,,Dit fotodocument is in meerdere opzichten bijzonder en biedt ons een nieuw inzicht in het jonge leven van de verzetsstrijder", aldus het archief.



Op de foto’s is te zien hoe Hannie opgroeit, vanaf vlak na haar geboorte tot in de jaren 30. ,,Dus ver voordat zij toetrad en deelnam aan het georganiseerd verzet tijdens de Duitse bezetting.” Ze is veelvuldig te zien in gezinsverband. De moeder heeft kiekjes in het album geplakt van de familie in Haarlem bij het spelen thuis, bij een uitje aan zee in Zandvoort, bij familie in Den Haag, met grootouders, ooms en tantes.



Een achternicht van Hannie Schaft heeft het album naar het Noord-Hollands Archief gebracht. Zij trof het fotoalbum in 2000 aan bij het leeghalen van het huis van een overleden oom. Bijzonder waardevol is dat bijna alle foto’s zijn voorzien van dateringen en annotaties.



De meest aangrijpende foto komt uit 1926. Het is de laatste foto waarop Annie is te zien. Zij overleed een jaar later aan difterie. ,,Uit de overgeleverde familiegeschiedenis weten we dat haar dood een geestelijk diepe traumatische wond in het gezin achterliet, maar het zou nog erger worden voor het zwaar geteisterde echtpaar Schaft", aldus het archief. De 1926 gedateerde bladzijde vormt in het album een ‘waterscheiding’. Hierna volgen nog twee bladzijden met vakantiekiekjes uit 1935 van Hannie met haar ouders in de Ardennen. Het album sluit af met foto’s van Hannie’s herbegrafenis.