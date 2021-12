Unieke landelijke storing bij pinautomaten: geld opnemen en storten niet mogelijk

UpdateAlle circa 3800 geldautomaten en geldstortautomaten van de grote banken in Nederland zijn tijdelijk uitgezet. Geldmaat, de organisatie die de automaten voor de banken beheert, heeft dat gedaan naar aanleiding van een netwerkstoring van de softwareleverancier in Noorwegen.

De geldautomaten zijn buiten gebruik naar aanleiding van een storing in de software, in combinatie met het netwerk. ,,Dat leidt er in sommige gevallen toe dat een pintransactie niet succesvol kon worden volbracht. Het geld wordt dan wél van de rekening afgeschreven, wat heel vervelend is", aldus een woordvoerder van Geldmaat.

Geldmaat ontvangt sinds dinsdagmiddag meldingen van dergelijke problemen. De meldingen komen vanuit heel Nederland. ,,Het doet zich overal in het land voor, maar het gebeurt niet voortdurend. Vandaar dat sommige transacties goed zijn gegaan en andere niet. Het is een vrij unieke storing", zegt de woordvoerder. ,,Wij werken uiteraard aan een oplossing.”

Contact met eigen bank

Wat kunnen mensen doen die hun geld 'kwijt’ zijn? ,,Diegenen kunnen contact opnemen met hun eigen bank, want wij hebben de klantgegevens niet", legt de woordvoerder uit. ,,Het is heel vervelend voor deze mensen en het geld wordt ook netjes op hun rekening teruggestort.”

Driehonderd euro

Een inwoner uit Eindhoven is driehonderd euro 'kwijt’ nadat hij wilde pinnen. ,,We zagen eerder een mevrouw heel boos zijn, omdat zij ook geld ‘kwijt’ was. Daarna had een man - die haar niet geloofde - hetzelfde. Toen ben ik naar een andere automaat gegaan, maar ook ik kreeg melding van een storing. En het geld is wel afgeschreven", vertelt hij aan deze site.

Geldmaat is sinds 1 oktober de contant geld dienstverlener in Nederland. Sinds 2019 droegen ABN AMRO, ING en Rabobank hun geldautomaten geleidelijk aan over aan Geldmaat.

