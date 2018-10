Universiteit Groningen en hogeschool snijden banden met Vindicat door

Quote We hebben dit besluit vooral genomen vanwege het gebrek aan verande­rings­be­reid­heid Rector magnificus Elmer Sterken, Rijksuniversiteit Groningen Studentenvereniging Vindicat is er na een reeks incidenten volgens de universiteit en de hogeschool niet in geslaagd de broodnodige cultuuromslag te maken. Dat blijkt uit het eindrapport van de accreditatiecommissie Studentenorganisaties, dat vanochtend is gepresenteerd.



Volgens dat rapport lijkt bij Vindicat de urgentie om het overmatig alcoholgebruik aan te pakken te ontbreken. Daarnaast is er nog in onvoldoende mate sprake van een alcoholvrije/nuchtere leiding tijdens de introductie. Ook tonen interne enquêtes aan dat een aanzienlijk deel van de leden van Vindicat de cultuur als onveilig ervaart. Verder worden bij incidenten nog steeds de regels van het interne rechtssysteem aangehouden, terwijl voor de accreditatie iets anders was afgesproken.



Rector magnificus Elmer Sterken van de RUG: ,,We hebben dit besluit vooral genomen vanwege het gebrek aan veranderingsbereidheid. Die moet er echt komen willen we een gezonde en veilige studentengemeenschap in Groningen bewerkstelligen.''

Gewonde studenten

De commissie werd ingesteld na de verschillende incidenten bij Vindicat. Zo ging een lid van Vindicat in 2016 op het hoofd staan van een aspirant-lid tijdens de ontgroening, waardoor de jongen in het ziekenhuis belandde. Het Vindicat-lid is veroordeeld door de rechter en bij Vindicat is hij nooit meer welkom.

Iets daarvoor was de vereniging al in opspraak geraakt nadat bekend werd dat leden een Banga-lijst hadden aangemaakt. Dik twintig studentes werden zonder hun medeweten afgedrukt in een soort sekslijst.

In 2017 volgde een nieuwe mishandeling. Een student werd door twee 22-jarige Vindicat-leden zo toegetakeld dat hij een lichte hersenschudding opliep, evenals letsel aan zijn gebit en een snee in zijn neus. Vindicat meldde het incident niet. Dat was in strijd met de gedragscode voor studentenverenigingen. De onderwijsinstellingen namen de vereniging toen met terugwerkende kracht de financiële steun voor dat studiejaar af. De twee verdachten moeten zich 22 oktober melden bij de politierechter in Groningen.

Bestuursbeurzen

RUG en Hanzehogeschool verstrekken uit een speciaal fonds financiële ondersteuning aan studenten die een bestuurs- of medezeggenschapsfunctie hebben.



Een studentbestuurder kan aanspraak maken op zes beursmaanden. Per maand gaat het om ruim 444 euro. De bestuursleden van Vindicat lopen daarmee in totaal ruim 33.300 euro mis door de strafmaatregel.

De commissie zou eigenlijk afgelopen zomer al met de uitslag komen, maar gaf toen aan meer tijd nodig te hebben om te beoordelen of er sprake is van een cultuuromslag. Dat blijkt dus onvoldoende het geval.

Zeer teleurgesteld

Het bestuur van Vindicat zegt in een verklaring 'zeer teleurgesteld' te zijn in het besluit van de twee onderwijsinstellingen. 'Na de afgelopen tumultueuze jaren heeft Vindicat, in samenwerking met de academische instellingen, anderhalf jaar geleden een nieuwe koers ingezet. Een cultuurverandering is op gang gekomen die zijn vruchten afwerpt. Wij hebben bijvoorbeeld twee probleemloze Introductieperiodes gehad. De Advies Commissie Introductietijd was zeer tevreden over het verloop van deze periodes. Daarnaast hebben we een gedragscode geïmplementeerd, die breed gedragen wordt binnen de vereniging.'

De accreditatiecommissie erkent dat Vindicat stappen heeft gezet. Zo is bijvoorbeeld gestart met een jaarlijkse ledenenquête en worden tijdens de introductietijd bijeenkomsten gehouden. Deze stappen beoordeelt de commissie als onvoldoende. Vindicat stelt juist goede hoop te hebben gehad dat 'de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool de nieuwe ingeslagen weg en concrete verbeteringen hadden beloond met de accreditatie' en voelt zich daardoor nu 'onevenredig gestraft'.

De Colleges van Bestuur van de onderwijsinstellingen zeggen dat de relatie met Vindicat niet wordt verbroken. Volgend jaar volgt een herkansing. Als de cultuuromslag voor het studiejaar 2019-2020 wel is geweest, kan de vereniging worden voorgedragen voor heraccreditatie.