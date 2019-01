Universiteit Utrecht onderzoekt misbruik binnen Jehovah's Getuigen

Invallen

In december deed de politie een inval in het hoofdkwartier van de Nederlandse Jehovah’s Getuigen in Emmen. Ook werden twee zogenaamde Koninkrijkszalen en vier woningen doorzocht. Een woordvoerder van het OM benadrukte destijds dat er geen strafrechtelijk onderzoek loopt naar de geloofsgemeenschap zelf.



De Tweede Kamer had voor de zomer aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek, naar aanleiding van onthullingen over seksueel misbruik door dagblad Trouw. Dekker vroeg de Jehovah’s Getuigen in eerste instantie zelf een onafhankelijk onderzoek in te stellen, maar daar voelde de gemeenschap tot teleurstelling van de minister niets voor.



Kamerleden uitten vorig jaar ook zorgen over de interne rechtspraak van gesloten geloofsgemeenschappen. De onderzoekers willen nu met betrokkenen praten, waaronder het bestuur van de Jehovah’s Getuigen, schrijft Dekker vandaag aan de Tweede Kamer. De universiteit hoopt het onderzoek in het najaar af te hebben.