Universiteiten gaan meesters en juffen opleiden

Een puur universitaire masteropleiding tot meester of juf bestaat nog niet. De educatieve masters voor het primair onderwijs van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), de Universiteit van Amsterdam (UvA), Universiteit Leiden (UL) en van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) zijn voorlopig positief beoordeeld.

Daarmee is de start van deze opleidingen nog niet officieel, want beoordelingsorganisatie NVAO neemt later nog een formeel besluit. De komst van de opleidingen wordt echter nu naar buiten gebracht, zodat al vanaf september 2022 per jaar 150 tot 200 extra leraren voor het basisonderwijs kunnen worden opgeleid.

Voorzitter Pieter Duisenberg van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) zegt: ,,De Nederlandse universiteiten willen meehelpen het lerarentekort op te lossen. Daarbij is er naast het voortgezet onderwijs ook een duidelijke behoefte aan academische leraren in het basisonderwijs. Met deze opleidingen kunnen we hiervoor zorgen.”

Ook de koepel van basisscholen, de PO-Raad, is tevreden. Voorzitter Anko van Hoepen: ,,Wij zijn groot voorstander van meer academische leraren in het basisonderwijs. Zij brengen andere vaardigheden de school in. Zo ontstaat een plek waar leraren met verschillende kwaliteiten samenwerken en van elkaar leren.”

Tekort van ruim duizend arbeidsplaatsen

De verwachting is dat er in 2025 een tekort is van ruim duizend arbeidsplaatsen in het basisonderwijs. Dat gaat om leraren en schooldirecteuren. De nieuwe opleidingen richten zich volgens de VSNU op ‘een groep potentiële leraren waarvoor op dit moment nog geen passende opleiding bestaat’.

,,Academisch geschoolde leraren zijn bij uitstek in staat om inzichten uit onderzoek te vertalen naar het basisonderwijs en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de onderwijskwaliteit”, aldus de vereniging.

De universiteiten werken op verschillende manieren aan het terugdringen van het lerarentekort. Naast de start van deze masteropleidingen is al sprake van samenwerking met hogescholen. Verder zijn er programma’s voor zij-instromers die vanuit een andere baan het onderwijs instromen.

De meest geëigende route om meester of juf te worden, is vooralsnog een afgeronde hbo-opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo). De voltijdopleiding aan de pabo duurt vier jaar.

