Universiteiten willen internationale studenten kunnen weigeren

Dat staat in de internationaliseringsagenda die de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en Vereniging Hogescholen (VH) maandag hebben overhandigd aan minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs.

Numerus fixus

Een van de ideeën die verenigingen daarvoor aandragen, is de introductie van numerus fixus (loting) voor het Engelstalige gedeelte van studies die in zowel het Nederlands als Engels gegeven worden. In specifieke gevallen moet het bovendien mogelijk worden een maximum te stellen aan het aantal studenten van buiten de EU dat wordt toegelaten tot een opleiding.