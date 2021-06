Urgenda stapt opnieuw naar rechter in klimaatzaak: eist dwangsom van de Staat

Klimaatorganisatie Urgenda gaat opnieuw naar de rechter om een dwangsom te eisen in de klimaatzaak. Dat heeft Urgenda-directeur Marjan Minnesma zondag gezegd in het televisieprogramma Buitenhof. Nederland voldoet volgens Urgenda nog steeds niet aan de klimaatdoelstellingen die in 2015 werden opgelegd.