Urgente restauratieprojecten, zoals aquarium Artis en Rivièrahal Blijdorp, krijgen 15 miljoen extra

Jaarlijks stort het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap al 20 miljoen euro in het provinciefonds voor dit doel. Provincies verdubbelen dit bedrag en verdelen deze middelen. Dit jaar stelt staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) dus 15 miljoen euro extra ter beschikking.



Het Artis-aquarium in Amsterdam, een publiekstrekker, is al sinds 1 februari 2021 gesloten voor bezoekers. Het Rijksmonument dat in 1882 de deuren opende, staat momenteel in de steigers. Het gebouw is door het zoute water uit de bassins ernstig aangetast. De heropening is gepland voor najaar 2025, maar het budget voor de renovatie is niet rond. De totale kosten worden geraamd op 47 miljoen euro. Begin dit jaar was nog 24 miljoen euro nodig en daarom is volgens Artis ‘ook een bijdrage van het Rijk onmisbaar’.



En vorig jaar bleek uit het coalitieakkoord dat de stad Rotterdam 18 miljoen euro steekt in het opknappen van de Rivièrahal in Diergaarde Blijdorp, een monument uit 1940 dat al jaren in erbarmelijke staat verkeert. De restauratiekosten van de volledige hal, die uit drie delen bestaat, worden geschat op 42 miljoen euro. Deze restauratie moet in 2032 af zijn.