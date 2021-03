Urker Jaawk B. (35) nog in voorarrest voor inrijden op journalist, twee belagers vrijgelaten

VIDEO Dit zijn de appjes over Humeyra: racistisch of toch cynisme na bekentenis moordenaar?

16:46 Waren de appjes die enkele agenten in een appgroep plaatsten na de dood van Humeyra inderdaad racistisch of kunnen ze - zoals politie Rotterdam beweert - tóch gelezen worden als cynische opmerkingen aan het adres van de rechtspraak? Deze site kreeg de appjes over de eind 2018 doodgeschoten Rotterdamse tiener onder ogen.