Urker vissers redden 21 vluchtelingen, onder wie een baby

VIDEOUrker vissers hebben gisteravond op Het Kanaal bij Frankrijk 21 vluchtelingen gered. Onder hen een baby en een peuter. De migranten probeerden met een klein bootje van Frankrijk naar Engeland te komen, maar waren in de buurt van Duinkerke in de problemen gekomen. ,, Het had niet nog een uur langer moeten duren.’’

De Franse kustwacht kreeg een melding dat het vissersbootje in de problemen was geraakt. Omdat de kotter Z-182 ‘Hennie’ dicht in de buurt was, werd de Urker bemanning door de Franse kustwacht gevraagd uit te kijken naar het bootje.

Quote Er stond al dertig centimeter water in het krakkemik­ki­ge bootje Klaas-Andries Kramer, bemanningslid

Krakkemikkig bootje

Het is 22.30 uur als de Urker kotter de 21 vluchtelingen vindt. Een heel avontuur voor de vijf bemanningsleden. ,,We zouden naar Oostende varen, toen wij een melding kregen dat er een bootje met vluchtelingen in nood was. Wij waren het dichtste bij. We zijn naar de positie gevaren en na een tijdje zoeken vonden we ze. Er stond al 30 centimeter water in het krakkemikkige bootje. Het had niet nog een uur langer moeten duren’’, vertelt bemanningslid Klaas-Andries Kramer.

Volledig scherm Les Sauveteurs en Mer Dunkerque © Les Sauveteurs en Mer Dunkerque

De Urkers haalden de vluchtelingen aan boord en gaven ze koffie, wat eten en droge kleding. ,,Het waren een baby, een peuter en een moeder en voor de rest allemaal mannen. Een paar van hen waren zeiknat. Na 20 minuten ongeveer kwam er een grote boot van de kustwacht die hen heeft meegenomen.’’ De licht onderkoelde vluchtelingen werden overhandigd aan de kustwacht. De vluchtelingen werden vervolgens naar de haven van Duinkerke gebracht.

Quote Natuurlijk is het bijzonder. Maar we waren daar toevallig. Iedereen had hulp geboden Klaas-Andries Kramer, bemanningslid

Held

Als een echte Urker, blijft Kramer nuchter. Een held vindt hij zichzelf en de rest van het team niet. ,,Natuurlijk is het bijzonder. Maar we waren daar toevallig. Iedereen had hulp geboden. We hebben wel geluk gehad trouwens. We moesten tussen allemaal zandbanken door, daardoor duurde het zoeken wat langer. En als het te lang had geduurd hadden we er in verband met de droogte niet langs gekund. De vluchtelingen hebben ook geluk gehad met het goede weer. Met een storm was dit verhaal heel anders afgelopen.’’

Volledig scherm De kustwacht kwam de vluchtelingen ophalen. © Dub Nentjes