Utrechtse skiër na vlucht van 14 meter door lucht dodelijk verongelukt

Door hevige mist kon een traumahelikopter op de plek waar de Nederlander neerstortte niet landen. ,,Helikopters hebben gisteren wel gevlogen tot een bepaalde hoogte. Alleen de Rettenbachgletsjer is hoog'', benadrukt de in ski-ongevallen gespecialiseerde letselschadeadvocaat Stephan Wijnkamp over de 2.674 tot 3.255 meter hoge gletsjer. ,,Als er een te dicht neveldek is, komt de helikopter er niet door omdat die op zicht vliegt.''



De reddingsdienst heeft gisteren wel getracht de man per helikopter te bereiken. ,,De reddingshelikopter is wél boven de wolken geweest, maar kon op de plek van het ongeval niet landen door de mist'', verklaart de Nederlandse Wijnkamp, die in Oostenrijk in de buurt van de plek van het ongeval woont en over het ongeval heeft gesproken met lokale autoriteiten.