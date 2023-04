UWV ziet achterstand bij WIA-beoordelingen fors toenemen

Het UWV kampt nog steeds met aanzienlijke werkachterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen. Vergeleken met eind 2021 is het aantal mensen dat te lang wacht op een zogeheten WIA-beoordeling zelfs behoorlijk opgelopen. Mensen moeten veel te lang wachten voor ze zekerheid hebben over de toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, erkent de uitkeringsinstantie.

Eind 2021 bedroeg de achterstand circa 12.000 beoordelingen. Dat is toegenomen tot ruim 17.000. Er zijn zelfs ruim tweehonderd mensen die al vóór 2021 een aanvraag indienden en nog steeds op een beoordeling wachten. Vanwege de lange wachttijden zijn er ook mensen die het UWV in gebreke hebben gesteld. Daardoor heeft de uitkeringsinstantie vorig jaar voor 10,6 miljoen euro aan dwangsommen moeten betalen.

,,We werken samen met de minister hard aan maatregelen om deze achterstanden terug te dringen. Dat heeft er in ieder geval toe geleid dat de achterstanden bij de WIA-beoordelingen in de laatste maanden van 2022 zijn gestabiliseerd”, zegt UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps. Volgens hem zijn er nog meer aanvullende maatregelen nodig.

Het probleem is dat het UWV te weinig capaciteit heeft voor alle beoordelingen. Het aantal verzekeringsartsen is afgelopen jaar verder afgenomen van 565 naar 525 voltijdskrachten. Er gingen ervaren artsen met pensioen en er kwamen jongere collega’s voor terug, die vaak nog opgeleid moesten worden en minder productief waren. Zo kon het gebeuren dat er vorig jaar maar 124.200 sociaal-medische beoordelingen zijn uitgevoerd. Dat is ruim 14 procent minder dan een jaar eerder.

Het UWV is er afgelopen jaar op andere vlakken wel in geslaagd om de dienstverlening uit te breiden en te verbeteren, komt naar voren uit het donderdag verschenen jaarverslag. Zo zijn bijna duizend brieven herschreven in begrijpelijke taal. Ook worden mensen op steeds meer vestigingen ontvangen door een speciale host. Het UWV heeft ook zogenoemde cliëntondersteuners aangesteld om mensen met complexe problemen beter te helpen.

,,De cijfers laten zien dat we echt goed op weg zijn met de verbetering van de dienstverlening”, zegt Camps. ,,Maar we zijn er nog lang niet, want er zijn ook mensen die zich nog niet goed door ons geholpen voelen. Op sommige punten kan de dienstverlening beter en we maken helaas ook fouten.” In totaal ontvangen ruim 1,1 miljoen mensen maandelijks een uitkering van het UWV. Bij al die mensen blijven er volgens de organisatie ,,altijd situaties waarin het strikt volgen van wet- en regelgeving of van intern beleid van UWV onredelijk hard lijkt uit te pakken”.