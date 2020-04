‘Vaccin ontwikkelen duurt normaal 10 tot 15 jaar. Wij zijn in januari begonnen’

LIVE | Werkgevers­voor­man: we onderschat­ten de diepte van de coronacri­sis

7:39 De 1,5 metereconomie is nauwelijks haalbaar op de werkvloer. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond CNV in alle marktsectoren. De RIVM-regels worden mondjesmaat nageleefd. Afstand houden en hygiënevoorschriften naleven is uitermate complex,” zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. Verder willen drie partijen in de Tweede Kamer dat het kabinet actie onderneemt voor vrouwen (en mannen) in de prostitutie die door de coronacrisis in de problemen komen. Ook vandaag houden we je via ons liveblog op de hoogte.