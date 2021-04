Vaccinatiecijfers zorgen voor optimisme: ‘Binnenkort kunnen we naar concert of theater’

‘Kinderen van Ruinerwold’ komt keihard binnen bij buren en kennissen: ‘Waar waren we allemaal?’

19 april De documentaire over de Kinderen van Ruinerwold is keihard geland. In heel Nederland, maar vooral bij buren en mensen die het gezin jaren geleden kenden. Zij konden niet bevroeden wat zich afspeelde achter de deuren van het gezin van Gerrit Jan van D. in bijvoorbeeld Hasselt.