Vaccins tegen vogelgriep effectief: R-getal van 0 in eerste proef

In de proef werden drie nieuwe vaccins getest, en een bestaande prik die nog niet eerder op de huidige variant van de vogelgriep was getest.

Minister Piet Adema (Landbouw) is ‘ongelooflijk blij’ met het resultaat, zei hij vanochtend voorafgaand aan de ministerraad. ,,Al die ruimingen zijn maatschappelijk niet verantwoord, daar moeten we vanaf. We gaan nu de pilotfase in om te kijken of het werkt in de praktijk. Als die pilot slaagt, gaan we grootschalig vaccineren.”

De vogelgriep houdt de pluimveesector al sinds oktober 2021 in zijn greep. 6 miljoen dieren zijn inmiddels afgemaakt. De uitbraak zorgt ervoor dat het zo goed als onmogelijk is om in de supermarkt een buitenei te kopen: vanwege besmettingsgevaar blijven kippen binnen. Het vaccineren van pluimvee zou aan deze toestand een einde moeten maken, maar het kan nog enkele jaren duren voor het in de praktijk gebruikt kan worden.

Veldproef

De proef in het lab was heel kleinschalig. Per vaccin deden tien dieren mee aan de proef, die het betreffende vaccin kregen toegediend. Van die groep werden er later vijf geïnfecteerd met het virus. Ook was er een controlegroep, waar geen enkel dier gevaccineerd werd. Ook in die groep werd later de helft geïnfecteerd.

Bij de vaccins die nu doorgaan naar de volgende ronde, leidde vaccinatie ertoe dat geen van de vijf dieren die een prik had ziek werd, en dat de andere vijf dieren niet besmet raakten. Het reproductiegetal (de R, zoals we dat van corona kennen) was dus 0. In de controlegroep was de R 3,64.

De volgende stap van het kabinet is onderzoeken of de twee geselecteerde vaccins ook effectief zijn in een praktijkomgeving. Daarvoor wordt een veldproef op enkele pluimveebedrijven voorbereid. Ook wordt een pilot voorbereid om op grotere schaal pluimveebedrijven in Nederland te vaccineren.