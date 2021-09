Vader (50) wilde 'natuurlijk’ seks met dochtertje (8) maar wel ‘zonder haar pijn te doen’

Woede over handelwij­ze gemeente in zaak zwaargehan­di­cap­te Abdullah: ‘Ronduit asociaal’

21:04 Het weigeren van een invalidenparkeerplaats aan de 22-jarige zwaar gehandicapte Abdullah heeft landelijk een storm van verontwaardiging opgeroepen. Niet alleen lokale Haagse politici spreken hun afschuw uit over het beleid van de gemeente Den Haag, maar ook in de Tweede Kamer zijn ze stomverbaasd. Denk eist uitleg van de minister. ,,Dit is ronduit asociaal van de gemeente.’’