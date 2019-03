Vader (74) en twee zoons vast voor smokkel van ruim 3000 kilo cocaïne

De drie verdachten zitten in de cel in Nederland. De partij drugs zat in een container met bananen en werd al in januari 2017 onderschept bij een transportbedrijf in Hazeldonk, aan de Nederlands-Belgische grens. De container kwam vanuit Zuid-Amerika via de haven van Antwerpen naar Nederland. De cocaïne had een straatwaarde van ruim 80 miljoen euro. De partij is destijds meteen vernietigd.