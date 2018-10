Vader Chris vindt zelf getuige van zoons dodelijke ongeluk

Chris van Driel heeft het nooit écht kunnen geloven. Dat zijn zoon Jeffrey in Leerdam zomaar een straat over zou steken en in zijn onoplettendheid geschept zou kunnen worden door een Audi die niet kon uitwijken, waardoor het leven van de jonge leraar al na 27 jaar ten einde kwam. ,,Een fout maken, dat is mogelijk. Maar Jeffrey was juist altijd zo oplettend in het verkeer.’’



Sinds die dag in augustus 2016 vraagt Chris zich dan ook af: hoe kon het toch zo misgaan? Eigenhandig probeert hij een antwoord te vinden, zeker omdat hij vindt dat de politie daarvoor niet alles uit de kast haalde. In deze krant vertelde hij eerder dit jaar uitvoerig over zijn verbeten zoektocht naar informatie over de laatste momenten in het leven van zijn zoon. En nu heeft Van Driel een nieuwe getuige gevonden, die zag hoe zijn zoon werd doodgereden.



De speurende vader vond de naam in het dossier van de politie, waar deze getuige uiteindelijk is aangemerkt als iemand die het ongeluk niet heeft waargenomen. ,,Ik heb naar zijn huis gebeld, ’s avonds kregen we zijn verklaring op papier. Daaruit bleek dat hij alles had gezien. We waren in shock. Mijn vrouw zat op de bank te huilen.’’