Vader Dascha: geen vertrouwen in onderzoek OM

René Graafsma heeft het vertrouwen in het tweede forensisch onderzoek naar de doodsoorzaak van zijn dochter Dascha opgezegd. Het 16-jarige meisje overleed in november 2015 toen zij tussen Hilversum en Hollandsche Rading onder een trein terechtkwam.

Graafsma doet al lange tijd zelf ook onderzoek naar de gebeurtenissen. Volgens hem blijkt uit onderzoek van het particuliere onderzoeksteam van de familie dat hij niet alle camerabeelden heeft ingezien rond de plek waar zijn dochter overleed, terwijl hij hier wel om verzocht heeft. De politie zegt echter dat hij wel alle camerabeelden heeft bekeken.

Quote Ik wil het vertrouwen graag vasthouden, maar het lukt me niet meer. René Graafsma

Graafsma zegt het vertrouwen op omdat er volgens hem in het nieuwe onderzoek opnieuw fouten zijn gemaakt. In een video op Youtube legt hij de situatie uit: ,,Ik heb steeds mijn vertrouwen in het onderzoek uitgesproken, omdat de mensen van het Openbaar Ministerie mij dat vertrouwen ook gaven. En ik wil dat vertrouwen ook graag vasthouden, maar het lukt me niet meer.” Hij stelt dat het onderzoek van het OM bij voorbaat al enigszins gekleurd is en dat hij tijdens het onderzoek niet op de hoogte gehouden wordt maar waarschijnlijk alleen met de eindresultaten geconfronteerd zal worden.

Nu zit Graafsma weer op het politiebureau in Hilversum in een poging een gesprek af te dwingen. Vorig jaar zat hij uit protest ook al een aantal dagen op het politiebureau omdat hij de laatste camerabeelden van zijn dochter in handen wilde krijgen. Hij mocht daarna toch het dossier met de beelden bekijken ‘voor de rouwverwerking’, maar mocht er niet over beschikken.

Volledig scherm Dascha overleed in november 2015 toen zij tussen Hilversum en Hollandsche Rading onder een trein terechtkwam. © ANP

