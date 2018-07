Vader doodgereden Fleur: schaamteloos dat zij mijn dochter schuld willen geven

Robert Balkestein, de vader van de in 2016 doodgereden Fleur (19), noemt het schaamteloos dat vader Walter en zoon Casper van W. in hoger beroep proberen een deel van de schuld van het ongeluk in de schoenen van Fleur te schuiven. ,,Het is aan de rechter, maar allang is bewezen dat Fleur netjes reed en dat ze de telefoon niet in haar hand had.''

Vader Walter en zijn zoon, ex-Transaviapiloot Casper van W, raasden in maart 2016 met hoge snelheid door Loosdrecht. Walter van W. had ook nog eens te veel gedronken. Vader en zoon waren na een avondje uit in een restaurant aan het straatracen geslagen. Vader Walter reed met zo'n 167 kilometer per uur in zijn Porsche vol in de flank van de auto van Fleur. Ze raakte zwaargewond en overleed twee weken later.

Walter van W. kreeg vier jaar cel en een rijontzegging van vijf jaar. Zijn zoon Casper van W. kreeg een werkstraf van 100 uur en een rijontzegging van een jaar. Bovendien wilde Transavia onmiddellijk van zijn onverantwoorde piloot af.

De Van W's zijn in hoger beroep gegaan tegen hun straf. Gisteren tijdens een eerste regiezitting bleek dat vader en zoon vragen hebben over het rijgedrag van Fleur. Extra onderzoek zou moeten uitwijzen of Fleur zonder goed te kijken de weg opreed waar de crash plaatsvond. ,,Natuurlijk is dat op zijn minst schaamteloos,'' zegt vader Robert, die gisteren in het gerechtshof Leeuwarden weer bij de zaak aanwezig was. ,,Dat ben ik verplicht aan Fleur.''

Recidivist

Helemáál verrast door het opmerkelijke verzoek van de advocaten van Walter en Casper is hij niet. ,,Beiden hebben nog nooit één keer spijt betuigd. Helemaal niks. Maar zij proberen alles om die straf omlaag te krijgen. De beelden van het ongeluk zijn allang onderzocht, Fleurs telefoon is onderzocht, ze was niet aan het bellen... Ik ben de rechter niet maar volgens mij is allang duidelijk dat Fleur niet schuldig was aan het ongeluk.''

,,We zijn al bijna 2,5 jaar verder maar zij hebben nog een dag van hun straf uitgezeten,'' vervolgt Robert. ,,Zeker iemand als Walter denkt dat hij met geld overal mee weg kan komen. Helemaal bizar is dat Walter momenteel nog gewoon mag rijden, terwijl hij al meerdere keren is opgepakt met alcohol achter het stuur. Maar ja, zolang het hoger beroep nog loopt... Hij is gewoon een recidivist.''