Vader en vijf kinderen schuilen jaren in kelder in Drenthe, ‘wachtend op einde der tijden’

De politie heeft in een afgelegen boerderij in het Drentse dorp Ruinerwold een gezin aangetroffen dat in volledige afzondering leefde en zou hebben gewacht op het einde der tijden. Het gezin zat al jarenlang in een kelder. Het gaat om een man met vijf kinderen. Bij de woning is de 58-jarige huurder van het pand aangehouden.

Hij weigerde mee te werken met de politie. Over de identiteit van de man kan de politie verder niks zeggen. Volgens een buurtbewoner is de opgepakte man niet de vader van het gezin. Die zou op bed liggen sinds hij een hersenbloeding kreeg.

Buurtbewoners melden dat er iedere dag een man in een Volvo naar de boerderij kwam. ,,Hij heeft het helemaal opgeknapt", zegt een van hen. ,,Het was een bouwval.” De boerderij was sinds enkele jaren omringd door hoge hekken. ,,Ik zag daar altijd maar één man", zegt een ander. ,,Die was er iedere dag. Maar van kinderen weet ik niets.”

De zaak kwam gisteren aan het rollen toen een 25-jarige man zich in verwarde toestand in een kroeg in zijn woonplaats meldde. Vervolgens werd de politie ingeschakeld die de familie op het huisadres vond. De politie doorzocht de verlaten ogende en dichtgetimmerde boerderij en ontdekte achter een kast een trap naar een kelder. Daar zaten de vader en nog vijf andere kinderen, allen tussen de 16 en 25 jaar. Hun vader lag in bed.

Groentetuin

RTV Drenthe meldt dat het gezin zichzelf in leven hield met een groentetuin en een geit. Buren dachten dat er alleen een man in de boerderij woonde, al zegt een van hen nu dat hij eerder kinderen rond de boerderij heeft gezien. Het gezin is door de politie meegenomen en naar een recreatiepark gebracht. De kinderen zouden geen idee hebben gehad dat er nog andere mensen op de wereld bestonden. Op het terrein liepen alleen een paar ganzen en een hond.



De politie in Drenthe bevestigt dat het gezin is aangetroffen en dat gisteravond een onderzoek is begonnen. Het terrein rond de boerderij is afgesloten. Onduidelijk is waar de moeder van het gezin is. Er wordt rekening mee gehouden dat ze is overleden en mogelijk bij de boerderij is begraven. ,,We hebben nog veel onbeantwoorde vragen”, aldus de politie.



Volgens de politie werkte de huurder van het pand, een 58-jarige man, niet mee. Hij is aangehouden. De politie kan niet bevestigen dat het hierbij om de vader gaat. Het onderzoek in de zaak is nog volop bezig en zal volgens een woordvoerder nog wel enige dagen duren.

Een woordvoerder van de gemeente De Wolden kan nog niet zeggen of het gezin bekend was bij de gemeente of bij andere instanties. ,,We zien het allereerst als onze taak om goede opvang en ondersteuning te bieden aan het gezin.” Voor verdere vragen verwijst de gemeente door naar de politie.



Eigenaar ‘wist van niets’

Het pand staat op naam van de echtgenote van een prominent inwoner van Ruinerwold, Klaas Rooze. Hij is onder meer voorzitter van de VVD in de gemeente De Wolden en werd vorig jaar nog onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Deze familie weet echter van niets. Ze verhuurden het pand alleen maar. ,,We zijn er sprakeloos van dat zoiets in ons huis is gebeurd’’, zegt echtgenote Alida Rooze. ,,We wisten helemaal van niets. We hebben dit pand al een aantal jaren aan één persoon verhuurd, maar lezen nu in de media dat er blijkbaar nog een man met kinderen woonde. We hebben geen idee wie dit is.’’



Buren zijn ontzet door het nieuws. ,,Ik sta te trillen op mijn benen”, zegt de achterbuurman van de boerderij waar het gezin gevonden werd.

Kroeg

Het lijkt er op dat de zaak aan het rollen kwam door een bezoek van een van de kinderen van het gezin aan de plaatselijke kroeg, café de Kastelein. Eigenaar Chris Westerbeek rook onraad en tipte de politie. Volgens de kroegbaas gaat het om een 25-jarige man. Afgelopen zondagavond zag Westerbeek de man op het terras van de Kastelein. „Hij keek verward om zich heen", zegt hij tegen het Dagblad van het Noorden. „Deze man zag er onverzorgd uit, had lang verwilderd haar en zei dat hij hulp nodig had en nooit naar school was geweest.”

Het was echter niet de eerste keer dat de kroegeigenaar de verwarde man op het terras zag. Volgens Westerbeek bezocht de 25-jarige man de afgelopen dagen meerdere malen de kroeg. Hij zag de man anderhalve week geleden voor het eerst. ,,Hij bestelde vijf biertjes en dronk die zelf op”, zei Westerbeek. Daarna vertelde de vreemdeling dat hij lopend uit Meppel kwam. Nadat Westerbeek de politie had gebeld, zijn agenten nog wezen kijken waar de bezoeker naartoe liep, maar die was toen al uit het gezichtsveld. Afgelopen zondag zat hij weer op het terras van het café van Westerbeek. ,,Ik ben toen een praatje gaan maken. Dat was moeilijk, want de man leek wereldvreemd”, zei Westerbeek.

Twee inwoners van Ruinerwold kwamen de verwarde man de afgelopen dagen meerdere keren tegen bij café De Kastelijn. ,,Hij zei dat-ie negen jaar niet buiten was geweest en nog nooit naar school was gegaan”, vertelt de 28-jarige Jeffrey aan het Dagblad van het Noorden. Het gezin hield zichzelf in leven doordat er een persoon buiten de familie voor boodschappen en geld zorgde. De verwarde man zocht hulp, volgens de inwoners. ,,Hij zei dat hij niet wist wat hij moest en dat hij hulp zocht. Maar omdat hij geen ID-bewijs had, kon hij daar niet terecht.”

Ruinerwold is een dorp van ongeveer 4.000 inwoners in het zuidwesten van Drenthe. Het gezin woonde een eindje buiten het dorp, in het buurtschap Berghuizen. Daar wonen nog geen 200 mensen. Het gezin woonde op een boerderij die een eindje van de weg af ligt. Er loopt een bruggetje naartoe. De boerderij is alleen via een onverharde weg te bereiken. De omgeving van de boerderij is afgesloten door de politie. Van een afstand oogt het erf rommelig. Op het erf is een enorme groentetuin en staan veel schuurtjes. Er staan veel bomen op het terrein.

Een medewerker van christelijke basisschool De Arendsvleugel geeft aan dat er in het dorp niets bekend is over het gezin. ,,We weten niets van een gezin dat zich aan de leerplicht heeft onttrokken of plots verdwenen is. Wij zijn ook aan het speculeren natuurlijk. Als de jongste 16 is, en ze zijn al jaren geleden verdwenen, dan moeten ze destijds kinderen in de basisschoolleeftijd hebben gehad."

In de verte de boerderij

Buitenhuizerweg bij Ruinerwold