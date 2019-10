Vader en zes kinderen schuilen jaren in kelder in Drenthe, wachtend op einde der tijden

De politie heeft in een afgelegen boerderij in het Drentse dorp Ruinerwold een gezin aangetroffen dat in volledige afzondering leefde en zou hebben gewacht op het einde der tijden. Het gaat om een 58-jarige man met zes kinderen. Een daarvan, een 25-jarige man, meldde zich gisteren in verwarde toestand in een kroeg in zijn woonplaats. Vervolgens werd de politie ingeschakeld die de familie op het huisadres vond.

De politie doorzocht de verlaten ogende en dichtgetimmerde boerderij en ontdekte achter een kast een trap naar een kelder, meldt RTV Drenthe. Daar zaten de vader en nog vijf andere kinderen, allen tussen de 16 en 25 jaar. De vader lag in bed, omdat hij een paar jaar geleden werd getroffen door een herseninfarct.

RTV Drenthe meldt dat het gezin zichzelf in leven hield met een groentetuin en een geit. Een buurman dacht dat er alleen een man in de boerderij woonde. Het gezin is door de politie meegenomen en naar een recreatiepark gebracht. De kinderen zouden geen idee hebben gehad dat er nog andere mensen op de wereld bestonden. Op het terrein liepen alleen een paar ganzen en een hond.

De politie in Drenthe bevestigt dat het gezin is aangetroffen en dat gisteravond een onderzoek is begonnen. Het terrein rond de boerderij is afgesloten. Onduidelijk is waar de moeder van het gezin is. Er wordt rekening mee gehouden dat ze is overleden en mogelijk bij de boerderij is begraven. ,,We hebben nog veel onbeantwoorde vragen”, aldus de politie.

Volgens de politie werkte de eigenaar van het pand, de 58-jarige vader, niet mee. Hij is aangehouden.

Een woordvoerder van de gemeente De Wolden kan nog niet zeggen of het gezin bekend was bij de gemeente of bij andere instanties. ,,We zien het allereerst als onze taak om goede opvang en ondersteuning te bieden aan het gezin.” Voor verdere vragen verwijst de gemeente door naar de politie.

Kroeg

Het lijkt er op dat de zaak aan het rollen kwam door een bezoek van een van de kinderen van het gezin aan de plaatselijke kroeg, café de Kastelein. Eigenaar Chris Westerbeek rook onraad en tipte de politie. Volgens de kroegbaas gaat het om een 25-jarige man. Die zat zondagavond voor de tweede keer in korte tijd op het terras van de Kastelein. „Hij keek verward om zich heen", zegt hij tegen het Dagblad van het Noorden. „Deze man zag er onverzorgd uit, had lang verwilderd haar en zei dat hij hulp nodig had en nooit naar school was geweest.”

RTV Drenthe meldt dat de jongen ook vertelde dat de familie al negen jaar niet buiten geweest was.

Volledig scherm Buitenhuizerweg bij Ruinerwold © Google Maps/Streetview