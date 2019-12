Vader kroongetuige Tony de G. verdacht van twee moorden

De 35-jarige Tony de G. uit Spijkenisse was lid van motorclub Caloh Wagoh en is verdachte in twee moordonderzoeken. Nadat hij in de zomer van 2017, na de moord op Jaïr Wessels, op de vlucht sloeg en in Spanje werd opgepakt liep hij over naar justitie. Hij legde een groot aantal belastende verklaringen af en werd kroongetuige.

Op basis van zijn verklaringen arresteerde de politie een groot aantal leden van de motorclub, onder meer op verdenking van betrokkenheid bij nog veel meer onderwereldmoorden. Ook verklaarde Tony de G. dat Ridouan Taghi een moordopdracht heeft verstrekt aan de motorclub.



Nu blijkt ook dat zijn vader, Evert, door de recherche is aangemerkt als verdachte. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij twee liquidaties en deelname aan een criminele organisatie. Halverwege november heeft de recherche hem hierover zes keer ondervraagd.

Evert en Tony de G. speelden een belangrijke rol in de motorclub. Spijkcity, het autosloopbedrijf van Evert op een kamp in Spijkenisse, was een tijd lang het clubhuis van een chapter van de club. Zoon Tony was zelfs een periode president van deze afdeling.

Evert loopt al lang mee in de onderwereld. Rotterdamse criminelen maakten jarenlang gebruik van de speciale diensten die hij leverde: het maken van verborgen ruimtes, waarmee wapens en drugs verborgen konden worden. Zoon Tony stond erbij, keek ernaar en doet wat alle zonen doen: hun vader na-apen of liever nog overtreffen. Op deze manier raakte Tony jaren geleden ook verzeild in het criminele milieu. Via zijn vader deed hij connecties op en stapte hij in de wereld van de cocaïnehandel.

'Dat moet je maar aan mijn vader vragen’

Nu blijkt dat Tony op zijn beurt zijn vader weer mee de val in heeft gesleept. Tony heeft als kroongetuige in verhoren regelmatig aangegeven dat zijn vader veel weet over tal van moordplannen die de motorclub heeft beraamd. Als Tony het even niet wist, zei hij ‘dat moet je maar aan mijn vader vragen’.



Inmiddels heeft de recherche dat dus gedaan: Evert de G. wordt verdacht van betrokkenheid bij de liquidaties van de Utrechtse crimineel Farid Souhali (april 2017) en Zeki Yumusak (juli 2017). Met name de betrokkenheid bij de liquidatie van Yumusak is opvallend, omdat Tony juist verklaard had dat hem na de moord op Wessels gevraagd was om ook Yumusak te vermoorden, maar dat hij dat te ver vond gaan omdat Yumusak een bekende van zijn familie was.

Volgens de recherche is vader Evert uiteindelijk gevraagd om Yumusak te lokken, zodat schutters hem konden doden.

Naast de verklaringen van kroongetuige Tony de G. beschikt het onderzoeksteam over een andere goudmijn aan bewijs: de gefilmde chatgesprekken van Caloh Wagoh-president Keylow. Om onduidelijke redenen filmde en fotografeerde Keylow versleutelde chatgesprekken die hij voerde met opdrachtgevers en uitvoerders van liquidaties. Zo spreekt hij met een compagnon van Ridouan Taghi onverhuld over het plannen van een moord op een rivaal. ,,Maar alleen voor ons, voor niemand anders,” stuurt Taghi’s compagnon naar de president. Hij bedoelt dat de motorclub exclusief voor de inmiddels aangehouden topcrimineel moet werken. Keylow reageert: ,,Ja. Wij verkopen niets aan vijanden. Alleen de dood.”

De recherche doet op dit moment onderzoek naar de ruim 1000 gegevensdragers met gefilmde gesprekken, en stuit nog dagelijks op nieuwe informatie waardoor oude moordzaken geopend kunnen worden.

Beveiligingstraject