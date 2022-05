Vader omgekomen gezin Geldermalsen na klopjacht opgepakt in Duitsland

met video'sDe vader die zijn vrouw en zoontje in Geldermalsen zou hebben omgebracht is afgelopen nacht aangehouden. De politie bevestigt dat er een man in Duitsland is gearresteerd.

De politie was gisteren met man en macht op zoek naar de vader. Hij zou er in een zwarte Renault vandoor zijn gegaan. Over zijn motief is niets bekend. Hij is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de twee. De politie meldt ook dat de twee dodelijke slachtoffers (een vrouw en een minderjarige jongen) op het adres woonden.

De 38-jarige moeder en haar zoontje van 6 werden gisterochtend dood aangetroffen in de woning na een melding van brand. Er is nog geprobeerd één van de slachtoffers te reanimeren, maar zonder succes. Vermoedelijk zijn ze door messteken om het leven gekomen. De vader zou op de vlucht zijn geslagen nadat hij brand had gesticht in de woning. Bekenden en buurtbewoners wisten te melden dat het ging om een gezin dat zo’n zes jaar in het huis heeft gewoond.

Geschokt

Het dorp reageerde geschokt op het gezinsdrama. Zo was Joke Berg (68), een goede bekende van de familie, gisteren ontdaan door de heftige gebeurtenissen. ,,Ik kan niet begrijpen hoe het zo ver heeft kunnen komen. Ik ben in shock”, verzucht ze. Ze kent de familie naar eigen zeggen uit het Gelderse voetbalcircuit. Zo zou ze jarenlang met de vader van de verdachte een jeugdelftal van GVV hebben getraind. ,,Iedereen op de club kent deze familie. Ik verwacht dat het nieuws dan ook snel rond zal gaan in Geldermalsen.”

Burgemeester Servaas Stoop reageerde verslagen op het nieuws: ,,Verschrikkelijk dat er twee dodelijke slachtoffers zijn te betreuren. Hangende het politieonderzoek kan ik verder niets zeggen over deze tragische gebeurtenis.’’

Volledig scherm Op de plek in Geldermalsen waar het drama gebeurde zijn door buurtbewoners, familieleden, vriendjes en vriendinnetjes bloemen neergelegd. © AS Media