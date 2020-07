Vader rijdt opzettelijk basisschool speciaal onderwijs binnen: ‘Mijn meisje heeft hele avond gehuild’

UPDATE / videoIn het Noord-Hollandse Grootebroek is gisteravond een auto een basisschool binnengereden. De dader, een 55-jarige vader van een van de leerlingen, had volgens de politie een conflict met de school en kon zich ‘niet meer beheersen’. Hij zit nog vast. In de gymzaal zat een groep ouders en leerlingen te kijken naar de eindmusical. Niemand raakte gewond.

Het gaat om een vestiging van basisschool ‘t Palet, een school voor speciaal onderwijs. De bestuurder werd aangehouden door omstanders en later ingerekend door de politie. De man, een 55-jarige inwoner van Grootebroek, bleek onder invloed te zijn van alcohol. Volgens de politie was er sprake van een conflict tussen de man en de school. Dit wordt echter weerlegd door het schoolbestuur. Ouders van enkele leerlingen laten weten dat de man op schoolplein zou hebben geschreeuwd over onrecht rondom de indeling van de klassen.

De verdachte wordt vandaag verhoord. Er is nog niet exact bepaald waarvan hij wordt verdacht, maar de politiewoordvoerder verwacht dat hem de vernieling van het gebouw en poging tot doodslag ten laste zal worden gelegd. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Het schoolgebouw is flink beschadigd, maar er is geen instortingsgevaar, meldt de politie. De plaats waar de man het gebouw inreed, is afgezet. De school is vandaag gesloten voor leerlingen.

De aanwezigen in het gebouw waren op het moment dat de auto, een Renault Clio, de gang van het gebouw inreed, niet in de gang. Dat waren zij twee of drie minuten ervoor wel. ,,Dit had slecht kunnen aflopen”, aldus een woordvoerder van de politie.

Agent in burger

Jan van Berkum, voorzitter van het overkoepelende schoolbestuur waar de school onder valt heeft vandaag een speciaal crisisteam geformeerd om de school op een zo'n goed mogelijke manier te laten beginnen aan de zomervakantie, die morgenmiddag al begint.

Hij blikt terug op een onwerkelijke woensdagavond. ,,Gisteravond zaten de ouders en het team met ongeveer twintig leerlingen in de gymzaal te kijken naar een voorstelling. Opeens was er een ongelooflijk lawaai in de gang, alsof er tafels omvielen, deuren dichtsloegen, niemand kon achterhalen wat het was. Een aantal collega's is gaan kijken en zag de auto in de gang, omgeven door een enorme ravage en een boze man erbij. Op de een of andere manier is het gelukt deze man naar buiten te krijgen waar hij al snel werd overmeesterd door een beveiliger en een politieman in burger, die toevallig aanwezig was. Op dat moment is de man ook direct staande gehouden, gearresteerd en later overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. Iedereen vroeg zich af waarom hij toch zo verschrikkelijk boos was.”

,,De kinderen en de ouders zaten ondertussen nog steeds in de gymzaal, zij konden via een zijuitgang naar buiten komen”, vervolgt Van Berkum. ,,Ze zijn naar een nabijgelegen school gebracht. Ze hebben de auto niet in de gang zien staan dus de paniek viel gelukkig mee. Maar ze hebben natuurlijk wel gezien dat de ouders flink geschrokken waren, en dat doet iets met kinderen.”

Volgens de bestuurder is er géén sprake van een conflict. ,,Er was misschien sprake van een boze man die het ergens niet mee eens was, maar er was geen conflict. Voor een conflict moet je eerst weten dat je het grondig met elkaar oneens bent, en zo ver waren we nog niet. Dat is dus niet aan de orde.”

Volledig scherm De auto richtte veel schade aan. © ADR

Ouders

De school heeft de ouders en leerlingen gisteravond ingelicht. ,,Daar zijn veel vragen gesteld over wat ouders nu het beste kunnen doen met hun kind. Wij zijn een speciale basisschool waar kinderen komen die emotioneel gezien niet allemaal even stabiel zijn. Hoe lees je als ouder nou aan je kind af of hij of zij problemen heeft met wat er gebeurd is? Hoe praat je hier het beste over? Dat is lastig en daar waren vanuit de ouders dan ook veel vragen over. We hebben een aanbod gekregen om slachtofferhulp te benaderen.”

De schoolbestuurder voegt toe dat het voor de kinderen sowieso al een beladen avond was, omdat leerlingen na lange tijd afscheid moeten nemen van hun vertrouwde school, juf of meester. ,,Een eindmusical is altijd omgeven met een stukje spanning en emotie. Dat dit er dat nog bijkomt, dat maakt het voor vele kinderen niet altijd even makkelijk. Deze avond zal voor hen altijd in de herinnering blijven.”

Angstige kinderen

Volgens Jolanda Spigt, een van de ouders, heeft de bestuurder van de auto onherstelbare schade aangericht. ,,Mijn kind van elf durft straks niet meer naar school. Haar vertrouwde omgeving is door die man kapotgemaakt”, briest ze. ,,Voor alle kinderen is dit een heel ingrijpende gebeurtenis. Het gaat hier om kinderen met een leerachterstand die al moeite hebben met leren. Ze kunnen gebeurtenissen als deze moeilijk verwerken en dat merk je nu ook. Mijn meisje heeft gisteren de hele avond lopen huilen. Dit vergeten zij en haar klasgenoten nooit meer.”

Onder de ouders heerst veel onduidelijkheid over het motief en de identiteit van de verdachte. ,,Maar je kunt wel stellen dat we ongelooflijk boos zijn op hem. Praat een conflict uit of schakel een mediator in, maar doe alsjeblieft niet dit. Hij had wel kinderen kunnen verwonden of zelfs dood kunnen rijden. We hebben geluk gehad dat er niemand op dat moment in de gang liep”, zegt Spigt.

De leerlingen van ’t Palet zouden vandaag aanvankelijk gaan bowlen om het schooljaar af te sluiten. Door de gebeurtenissen van gisteravond gaat dat niet door. ,,Ze vinden dat vreselijk jammer en hopen dat het schooljaar nog op een gepaste manier afgesloten kan worden. Daar hebben wij als ouders ook wel behoefte aan, het is toch belangrijk voor die kinderen. Zeker na wat er gisteren is gebeurd.”

De eindmusical van de school wordt gespeeld door vier groepen van groep 8, verdeeld over twee avonden. De tweede groep zou de musical vanavond opvoeren. De school gaat vandaag beslissen of en hoe ze de eindmusical nog kunnen opvoeren. Ook wordt gekeken hoe de school weer hersteld kan worden om de kinderen na de zomer weer op een veilige manier te verwelkomen.

Burgemeester geschrokken

Ook buurtbewoners en de burgemeester van de gemeente Stede Broec, waar Grootebroek onder valt, reageren geschokt. ,,Toen ik het hoorde van de politie ben ik meteen naar de school gegaan”, vertelt burgemeester Ronald Wortelboer. ,,Mijn grootste zorg was dat er gewonden waren gevallen. Ik ben erg opgelucht dat dat niet het geval is. Ik ben een groot deel van de avond gebleven en heb met veel ouders en leerlingen kunnen praten. Iedereen was erg aangeslagen en emotioneel. Voor veel kinderen was het bij voorbaat al een emotionele avond, waar afscheid werd genomen van een bijzondere periode.”

Volgens Wortelboer vormt gemeente Stede Broec, dat bestaat uit de dorpen Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek een hechte gemeenschap met veel gemeenschapszin. ,,Mensen zijn erg betrokken bij elkaar en zijn erg met elkaar begaan. Dat hebben wij ook gemerkt gedurende de coronacrisis. Dat zoiets nu gebeurt komt dan ook hard binnen.”

De gemeente houdt contact met de politie en de school over hoe nu verder. Mocht er vanuit de school behoefte zijn aan bijvoorbeeld een externe locatie om de schoolmusicals van gisteravond en vanavond op te voeren, dan is de gemeente bereid daarin te faciliteren.

Volledig scherm Auto rijdt school binnen. © Facebook

