Vader roofgezin: Mijn kinderen wisten van niets

De vader nam tijdens de rechtszaak de schuld op zich. Hij gaf aan in zijn eentje gehandeld te hebben, en vroeg om vrijlating van zijn gezinsleden. Dat hij zijn kinderen zou hebben aangezet tot criminele daden, noemde hij ‘een belediging'. Ook de advocaten van de verdachten wezen erop dat er maar weinig bewijs is voor de betrokkenheid van de andere gezinsleden. Bovendien is slechts een handjevol van de 160 vermeende inbraken en diefstallen bewezen, gaven ze aan. De schoondochter viel al helemaal niks te verwijten, meende haar advocaat Rinus Wouters. ,,Ze was in de camper en is familie van de andere verdachten. Meer is er niet. Dat is toch volstrekt onvoldoende om haar langer vast te houden.” Van een ‘criminele organisatie’ is al helemaal geen sprake, vonden ook de andere advocaten. Ook zij vroegen om vrijlating van hun cliënten, omdat de lengte van het voorarrest anders in geen verhouding meer zou staan tot een mogelijke straf.

