Vader 'roversfamilie' moet vijf jaar de cel voor strooptocht langs Zeeuwse kust

Vader

De rechtbank gaat niet mee in die laatste aanklachten. Voor een deel krijgt het OM daar de schuld van: in het dossier zaten geen lijsten of foto's van de gestolen goederen en ook niet waar ze in de camper werden aangetroffen. Omdat er ook geen getuigen zijn of technisch bewijs dat anderen dan de vader bij de inbraken betrokken zijn, blijft het alleen bij een ‘aanname'. En dat is onvoldoende voor een veroordeling, meent de rechtbank.